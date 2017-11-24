И еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сегодня сообщили в ГИДД. Накануне в городе прошел соответствующий рейд. С 10 вечера до часу ночи в Автозаводском районе остановили еще двоих горожан, которые не захотели пройти проверку на трезвость, признавшись, что действительно сели за руль после порции спиртного.

Напомним, что штраф в 30 000 рублей с одновременным лишением прав на 1,5 – 2 года грозит нетрезвому водителю, а также тому, кто передаст свой автомобиль пьяному. Отказываться от проверки тоже нет смысла – наказание то же самое.

На сегодняшний день по вине водителей в состоянии опьянения произошло уже 42 аварии, в которых 4 человека погибли и 54 получили ранения, добавили в ГАИ.