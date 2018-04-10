Судебные приставы организовали отправку за пределы нашей страны 178 иностранных мигрантов, причем 122 из них уехали за собственный счет. Как правило, это граждане Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, Китая и Вьетнама.

Чаще всего они въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать страну, чем нарушают наши миграционные правила.

Это наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Вернуться эти люди смогут не ранее, чем через 5 лет.