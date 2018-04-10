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10 апреля 2018
10:37:21

С начала года из Самарской области выставили почти две сотни нелегалов

Судебные приставы организовали отправку за пределы нашей страны 178 иностранных мигрантов, причем 122 из них уехали за собственный счет. Как правило, это граждане Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, Китая и Вьетнама.

Чаще всего они въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать страну, чем нарушают наши миграционные правила.

Это наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Вернуться эти люди смогут не ранее, чем через 5 лет.




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