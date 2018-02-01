Это произошло в 5:07 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели, собранные в областной столице, отработали в штатном режиме, без замечаний. В настоящий момент российские спутники «Канопус-В» отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на орбиты, сообщили в Роскосмосе.
Специалисты самарского завода «Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. В нынешнем году это первый страт ракеты-носителя «Союз» и третьим для нового космодрома.
Авария произошла накануне вечером
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Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС
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Континентальное первенство стартует завтра в Сочи.