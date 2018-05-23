Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал минюст. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу.
Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.
А вот отдельных разделов по капремонту в документе не будет. Всю информацию пропишут в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Новые платежки за квартиру будут более понятными и "прозрачными", обещают авторы нововведения.
Источник Российская газета
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