Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал минюст. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

А вот отдельных разделов по капремонту в документе не будет. Всю информацию пропишут в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Новые платежки за квартиру будут более понятными и "прозрачными", обещают авторы нововведения.