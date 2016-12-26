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26 декабря 2016
07:49:09

С гандбольных болельщиков в Тольятти начнут брать деньги за просмотр матчей

С нового года вход на все календарные игры в УСК «Олимп» с участием «Лады» становится платным. Запуск продаж намечен на 28 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе клуба, добавив, что приобретать билеты можно будет с помощью электронной онлайн-системы www.bilettlt.ru.

Не позднее 9 января 2017 года планируется старт продаж билетов в кассе манежной части УСК «Олимп», а также в кассах города (ТЦ «Русь на Волге», ТРЦ «Капитал», магазин О’КЕЙ (ул. Борковская, левое крыло).

Реализация билетной программы, которая начнет действовать в тольяттинском гандбольном клубе с января 2017 года – мера необходимая, поскольку:

1. в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ клуб обязан строго упорядочить допуск зрителей на арену во время организации массовых мероприятий (обеспечить пропускной режим) в целях предотвращения возможных эксцессов и происшествий, обеспечив тем самым безопасность зрителей;

2. в связи с ростом популярности данного вида спорта у жителей и гостей нашего города, трибуны спорткомплекса УСК «Олимп» уже не всегда способны вместить всех желающих посетить игру с участием любимой команды.

 

Обеспечить безопасное и комфортное пребывание во время посещения гандбольных матчей в УСК «Олимп» возможно только путем распространения билетов с указанием конкретных зрительских мест.

Ценовая политика билетной программы предусматривает гибкий подход к определению стоимости посещения того или иного матча. Цена будет зависеть от вида соревнования, а также рейтинга участвующих команд, и варьироваться до конца текущего спортивного сезона в диапазоне от 50 до 150 рублей (смотреть прейскурант).

Клубом также предусмотрены льготные/бесплатные билеты для некоторых категорий граждан.

Бесплатный входной билет:

· пенсионеры;

· дети до 14 лет;

· ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

· инвалиды I и II групп;

· инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата, лишенные полноценной возможности передвигаться самостоятельно, с одним сопровождающим;

· инвалиды-колясочники с одним сопровождающим.

Льготный входной билет (скидка 50%):

· студенты.

Бесплатный/льготный билет можно будет приобрести только в кассе УСК «Олимп» при предъявлении соответствующих документов: пенсионного удостоверения, студенческого билета и других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной категории.

Дополнительную информацию по приобретению билетов можно будет получить с 5 января 2017 года по тел. 8 (8482) 619-119.




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