Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы проводились на восьми стационарных постах, также осуществлялись маршрутные обследования по сигналам жителей.

Специалисты Тольяттинской гидрометобсерватории «проверяют» воздух на взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, диоксид азота, а также на характерные для нашего города загрязняющие вещества: аммиак, формальдегид, фтористый водород.

Всего было отобрано и проанализировано 51 000 проб атмосферного воздуха. Превышение зафиксировано в 32 пробах (0,1% от общего числа). В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Тольятти за прошедший год оценивается как «низкий» (в 2015 году — «повышенный»).

Качество воздуха во многом зависит от погодных условий. За прошедший год в Тольятти неблагоприятные метеорологические условия, которые способствовали накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, были зафиксированы 192 раза.

В такие периоды крупные промпредприятия обязаны регулировать свои выбросы, а также, в соответствии с распоряжением мэра, ежеквартально предоставлять отчеты об объемах финансовых средств, направляемых на природоохранную деятельность.

Актуальная информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха в Тольятти размещается в «Экологическом атласе ». Кроме того, мэрия напоминает жителям, руководителям организаций и УК, что весной не допускается сжигание отходов во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и в контейнерах – необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов на специализированные места их хранения и переработки. За нарушения предусмотрена административная ответственность.