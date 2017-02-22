«Прогресс» доставит экипажу Международной космической станции около 2,5 тонны грузов. Запуск был совершен час назад. Ракетные двигатели самарского предприятия «Кузнецов», установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.
В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации отметили, что эти двигатели обеспечили уже 789 пусков ракеты-носителя «Союз-У».
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
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