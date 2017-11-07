А кое-где не исключен даже магнитный шторм. По заявлению метеорологов, пиковое состояние придется на период с 8 по 11 ноября, после чего геомагнитное поле Земли снова вернется в спокойное состояние.

Сильные магнитные бури могут породить сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, метеочувствительные люди могут почувствовать головные боли и общее недомогание.