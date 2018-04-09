И выплата по ним выигрышей, уточнили в администрации Тольятти. Как рассказала представитель прокуратуры Самарской области Мария Кин, отныне при сумме расчета в 15 тысяч рублей и выше придется участнику лотереи пройти процедуру идентификации.

Она предусмотрена Федеральным законом «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За неисполнение требований предусмотрена ответственность.

Обычных граждан ждет штраф от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных и юридических лиц — от 15 тысяч до двухсот пятидесяти.