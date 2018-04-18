Об этом сообщает группа «Речфлот-63». Они будут выполнять рейсы по маршруту Тольятти-Усолье, Тольятти-Подвалье, Шлюзовой-Копылово, а также осуществлять речные прогулки.

Тарифы уже установлены и опубликованы. Также сформировано расписание работы переправы, определена стоимость речных прогулок.

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