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23 ноября 2017
11:36:44

С 2018 года вопросы медстрахования россияне будут решать через единый портал госуслуг

Теперь, помимо записи на прием к специалисту, вызова доктора на дом, люди смогут оформить страховой медицинский полис. Об этом заявил Дмитрий Медведев. У граждан больше нет необходимости выстаивать огромные очереди и заполнять большое количество бланков.

Значительный объем вопросов, связанных со здоровьем, человек сможет решить, не покидая пределы дома. Медведев отметил, что правительство официально утвердило список услуг, который станет доступен на интернет-портале уже в первый день наступающего года. Помимо этого человек сможет в электронной форме уточнить, к какой именно медицинской организации он прикреплен, получить сведения, содержащиеся в его медкарте и других документах.

Станет дистанционно возможно подавать заявление на определение организации, которая займется медстрахованием человека. С полным перечнем услуг, оказываемых через единый портал, можно ознакомиться на сайте правительства Российской Федерации.




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