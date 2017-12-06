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06 декабря 2017
07:53:30

С 2 ночи до 10 утра на трассе М-5 в Самарской области приостановлено движение большегрузов

Как сообщает «Поволжуправтодор», мера введена в связи с непрерывным снегопадом.

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890 по 1194 км трассы М-5 «Урал», в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

В настоящее время дорожники принимают все меры, чтобы восстановить и обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения.

Последствия непрерывного снегопада устраняют 80 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад, а также оповещение водителей большегрузного транспорта по рации.

Ориентировочно время ограничения движения, в зависимости от погодных условий, продлится до 10:00 часов (по местному времени) 6 декабря 2017 года.




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