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10 августа 2017
11:40:15

С 1 сентября отменят запись на прием к врачу через регистратуру

Пока только в поликлиниках Московской области, пишет "Российская газета". Попасть к нужному доктору москвичам с сентября можно будет, лишь записавшись через портал госуслуг  Московской области, сайты лечебных учреждений, либо инфоматы, которые установлены в каждой поликлинике.

Означает ли это, что запись через регистратуры с 1 сентября отменяется и по всей России? Как рассказали "РГ" в Минздраве, со временем к этому придут в каждом регионе. Сегодня же данная практика распространена в тех областях, краях и республиках, в которых активно развиваются информационные технологии.

"Сегодня в России реализуется проект "Бережливые поликлиники", - отметили в Минздраве. - Первый опыт реализации проекта показал, что достаточно 4-5 месяцев, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов, обеспечить комфортное прохождение диспансеризации (за один визит), начать оказывать помощь без очередей (сократив время записи на прием в 5 раз, а ожидания приема - в 12 раз), увеличить время непосредственной работы врача с пациентом в 2 раза". 

Полученные наработки будут использоваться и в рамках реализации приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".




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