Это еще одно мероприятие из числа президентских мер по обеспечению безопасности в в городах-организаторах период проведения чемпионата мира по футболу. Тем, кто планирует междугороднюю поездку, беспокоиться не о чем.
Запрет не затронет автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», а также автобусы, получившие спецразрешение.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Запрет будет действовать до 17 июля.
Напомним, во время мундиаля также будет запрещена охота, нельзя будет жарить шашлыки в лесу.
Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку
Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе
На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой
Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова
Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.
Всего 30 дней остается до старта мундиаля
В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.