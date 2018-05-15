Это еще одно мероприятие из числа президентских мер по обеспечению безопасности в в городах-организаторах период проведения чемпионата мира по футболу. Тем, кто планирует междугороднюю поездку, беспокоиться не о чем.

Запрет не затронет автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам, автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС», а также автобусы, получившие спецразрешение.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Запрет будет действовать до 17 июля.

Напомним, во время мундиаля также будет запрещена охота, нельзя будет жарить шашлыки в лесу.