Это связано с прекращением оформления паспортов транспортных средств в бумажном виде, а страховщики не работают с системой электронных ПТС, которые называются «Электронный паспорт». Об этом, пишет газета «Ведомости».
Представители страховых компаний отмечают, что если не решить эту проблему до 1 июля, то владелец нового автомобиля с электронным ПТС не сможет заключить договор ОСАГО, так как не сможет подтвердить, что является собственником машины.
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