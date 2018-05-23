Это связано с прекращением оформления паспортов транспортных средств в бумажном виде, а страховщики не работают с системой электронных ПТС, которые называются «Электронный паспорт». Об этом, пишет газета «Ведомости».

Представители страховых компаний отмечают, что если не решить эту проблему до 1 июля, то владелец нового автомобиля с электронным ПТС не сможет заключить договор ОСАГО, так как не сможет подтвердить, что является собственником машины.