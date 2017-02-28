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28 февраля 2017
07:24:23

С 1 июля стоимость въезда в Египет будет составлять 60 долларов США

Министерство иностранных дел официально заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну. С 1 июля стоимость увеличится с 25 до 60-ти $, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось о планах повысить визовые сборы уже с 1 марта по инициативе министра внутренних дел Египта.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина назвала решение египетских властей о повышении пошлины "странным". По ее словам, это выглядит ничем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока. Вместо того, чтобы максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов, Египет повышает стоимость виз.




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