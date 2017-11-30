Завтра специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планируют провести в городе серию ограничений подачи тепловой энергии. Речь идет о коммерческих организациях, которые не оплатили поставленные в октябре-ноябре 2017 года ресурсы. Руководители этих юридических лиц уже получили предупреждения.

Если сегодня до конца дня эти клиенты не заплатят, теплоснабжение будет приостановлено вплоть до погашения долга. На сегодняшний день в Тольятти уже произведены ограничения теплоснабжения для 4-х коммерческих организаций.