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30 ноября 2017
06:56:39

С 1 декабря 600 организаций-должников Тольятти могут остаться без тепла

Завтра  специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» планируют провести в городе серию ограничений подачи тепловой энергии. Речь идет о коммерческих организациях, которые не оплатили поставленные в октябре-ноябре 2017 года ресурсы. Руководители этих юридических лиц уже получили предупреждения.

Если сегодня до конца дня эти клиенты не заплатят, теплоснабжение будет приостановлено вплоть до погашения долга. На сегодняшний день в Тольятти уже произведены ограничения теплоснабжения для 4-х коммерческих организаций.

 




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