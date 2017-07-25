Об этом сообщает пресс-служба клуба. На сайте "Лады" можно ознакомиться с Билетной программой на домашние матчи команды в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нового сезона.

Как обычно, действует система скидок. Они предоставляются детям, студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Тем, кто хочет ходить на матчи по абонементу, стоит поторопиться, его можно приобрести только до 31 июля.

Кассы с «Лада-Арены» работают ежедневно без перерыва с 10 утра до 7 вечера. Телефон: +7 (8482) 94-04-94.