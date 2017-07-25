Об этом сообщает пресс-служба клуба. На сайте "Лады" можно ознакомиться с Билетной программой на домашние матчи команды в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги нового сезона.
Как обычно, действует система скидок. Они предоставляются детям, студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Тем, кто хочет ходить на матчи по абонементу, стоит поторопиться, его можно приобрести только до 31 июля.
Кассы с «Лада-Арены» работают ежедневно без перерыва с 10 утра до 7 вечера. Телефон: +7 (8482) 94-04-94.
Плату начнут взимать с 1 мая следующего года
Их невозможно использовать для слежки
В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%
Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта Самарской области
Он сейчас проходит в венгерском Дьёре.
Как сообщили в горадминистрации, речь идет о центре «Мои Документы» на улице Мира, 84
Новый проект воплотят в жизнь департамент культуры администрации и Фонд «Духовное наследие»