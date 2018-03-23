Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации, которая коснётся порядка четырёх миллионов россиян. На эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.

Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%. Такой же будет и величина индексации.

Глава правительства также отметил, что индексация будет осуществляться ежегодно.