Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации, которая коснётся порядка четырёх миллионов россиян. На эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.
Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%. Такой же будет и величина индексации.
Глава правительства также отметил, что индексация будет осуществляться ежегодно.
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