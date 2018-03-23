слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
23 марта 2018
10:44:33

С 1 апреля вырастут социальные пенсии у пожилых тольяттинцев

 Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации, которая коснётся порядка четырёх миллионов россиян. На эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.

Темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 2,9%. Такой же будет и величина индексации.

Глава правительства также отметил, что индексация будет осуществляться ежегодно.




Последние новости Тольятти

23 марта
13:20
В Тольятти состоялась имиджевая акция «Один день в Росгвардии»

Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ

23 марта
12:52
На Рощинском полигоне в Самарской области провели тактическое занятие по маневренной обороне

В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады

23 марта
11:33
В Самарской области подвели итоги операции «Розыск»

Полиции удалось задержать 49 человек

23 марта
10:34
Тольяттинцев призывают принять участие в международной акции «Час Земли»

Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени

23 марта
10:26
В Самарской области погрузчик насмерть задавил женщину

ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный

23 марта
9:55
Тольяттинские гроссмейстеры — в группе лидеров чемпионата Европы

В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин

23 марта
8:56
Сборная России по футболу сыграет сегодня контрольный матч с Бразилией

Встреча пройдет на московском стадионе «Лужники»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+