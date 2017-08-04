РЖД объявляет акцию "Открой Россию". С 3 августа открыта продажа билетов в купейные вагоны. Билеты от 100 рублей можно будет оформить на 21 поезд формирования Федеральной пассажирской компании, в том числе на поезд 009Й Самара - Москва и 010Й Москва - Самара.

В акции участвуют поезда отправлением с 1 по 31 октября 2017 года. Стоимость билета указана без учета платы за постельное белье - за него придется доплатить 218 рублей. При этом в ближайшее время на сайте появится возможность оплачивать билет без белья, на усмотрение пассажира.

Количество мест по акции ограниченно: по специальной цене в каждом поезде будут продаваться всего 4 места.