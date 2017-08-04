РЖД объявляет акцию "Открой Россию". С 3 августа открыта продажа билетов в купейные вагоны. Билеты от 100 рублей можно будет оформить на 21 поезд формирования Федеральной пассажирской компании, в том числе на поезд 009Й Самара - Москва и 010Й Москва - Самара.
В акции участвуют поезда отправлением с 1 по 31 октября 2017 года. Стоимость билета указана без учета платы за постельное белье - за него придется доплатить 218 рублей. При этом в ближайшее время на сайте появится возможность оплачивать билет без белья, на усмотрение пассажира.
Количество мест по акции ограниченно: по специальной цене в каждом поезде будут продаваться всего 4 места.
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В целом в акции участвуют фирменные поезда, а география маршрутов охватывает практически всю страну. Так, билеты по специальной цене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно и др.