Мужчины отправились на промысел на остров Чайкино на резиновой лодке с мотором. На фарватере Волги двигатель заглох. Рыбаки пытались добраться до берега с помощью весел, но незнание местности привело к тому, что лодка наткнулась на утонувшее дерево и была повреждена.
До острова мужчины как-то добрались, но в связи с наступлением темноты и отсутствием возможности переночевать, им пришлось обратиться за помощью к спасателям. В течение часа спасатели на катере нашли терпящих бедствие мужчин и эвакуировали их на берег.
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