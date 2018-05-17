Мужчины отправились на промысел на остров Чайкино на резиновой лодке с мотором. На фарватере Волги двигатель заглох. Рыбаки пытались добраться до берега с помощью весел, но незнание местности привело к тому, что лодка наткнулась на утонувшее дерево и была повреждена.

До острова мужчины как-то добрались, но в связи с наступлением темноты и отсутствием возможности переночевать, им пришлось обратиться за помощью к спасателям. В течение часа спасатели на катере нашли терпящих бедствие мужчин и эвакуировали их на берег.