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26 октября 2017
08:51:11

Рыба уже никогда не будет дешевле мяса

Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он напомнил, что в советское время, когда рыболовство серьезно субсидировалось, цены на рыбу в магазинах были экономически неоправданны - затраты гораздо выше.

Сейчас, по словам Шестакова, организация промысла не субсидируется, и рыбалка регулируется чисто рыночными механизмами. Но перелом с ценами может произойти, если сократить число посредников, которые сейчас существуют на пути рыбы к потребителю. Из-за большого их числа розничная цена вырастает в три раза, пока рыба едет от судна до прилавка.

Шестаков также отметил, что Росрыболовство хочет ввести маркировку черной и красной икры в 2019 году. Агентство уже разработало такой законопроект.

Источник Российская газета




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