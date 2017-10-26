Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он напомнил, что в советское время, когда рыболовство серьезно субсидировалось, цены на рыбу в магазинах были экономически неоправданны - затраты гораздо выше.

Сейчас, по словам Шестакова, организация промысла не субсидируется, и рыбалка регулируется чисто рыночными механизмами. Но перелом с ценами может произойти, если сократить число посредников, которые сейчас существуют на пути рыбы к потребителю. Из-за большого их числа розничная цена вырастает в три раза, пока рыба едет от судна до прилавка.

Шестаков также отметил, что Росрыболовство хочет ввести маркировку черной и красной икры в 2019 году. Агентство уже разработало такой законопроект.