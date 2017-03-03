Бесплатные курсы проходят в городе в рамках подготовки к «Тотальному диктанту», запланированному на 8 апреля. Занятия серьезно повышают шансы на положительную оценку — в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применялись при составлении текстов диктанта, говорят в департаменте образования.

Для еженедельных занятий выделено 2 места: аудитория ТГУ на ул. Белорусская, 16в, и Поволжский Православный институт, ул. Юбилейная, 4а.