Бесплатные курсы проходят в городе в рамках подготовки к «Тотальному диктанту», запланированному на 8 апреля. Занятия серьезно повышают шансы на положительную оценку — в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применялись при составлении текстов диктанта, говорят в департаменте образования.
Для еженедельных занятий выделено 2 места: аудитория ТГУ на ул. Белорусская, 16в, и Поволжский Православный институт, ул. Юбилейная, 4а.
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