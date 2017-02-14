В Автограде 17 февраля стартуют бесплатные курсы «Русский язык по пятницам». Занятия пройдут в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант — 2017». Тольяттинцы потренируются в написании мини-диктантов, а также разберут грамматические и лексические трудности. Курсы серьезно повышают шансы на положительную оценку — в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применялись при составлении текста «Тотального диктанта».



«Русский язык по пятницам» организовывает департамент образования. Как сообщили в мэрии, для еженедельных занятий выделено 2 места:

— Центральный район: ТГУ, ул. Белорусская, 16в, аудитория 616;

— Автозаводский район: Поволжский Православный институт, ул. Юбилейная, 4а, аудитория 211.



Первая встреча начнется 17 февраля в 17:30. Регистрация не нужна, но при себе необходимо иметь паспорт. Подробности по телефону: (8482) 54-33-76.



Как добавили в горадминистрации, в этом году акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Тексты диктантов прошлых лет и комментарии к ним доступны на официальном сайте проекта totaldict.ru/dictants . Там же можно пройти онлайн-курсы грамотного письма.