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08 февраля 2017
09:14:59

Руководство "Тольяттинской птицефабрики" подозревают в уклонении от уплаты налогов

Возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора ОАО «Тольяттинская Птицефабрика», сообщили в Следственном Управлении СКР по Самарской области.

По версии следствия,  в 2015 году руководитель птицефарики не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налогов в бюджет на общую сумму более 19 миллионов 729 тысяч рублей. По результатам выездной проверки межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Самарской области было принято решение о взыскании  с АО недоимки, а также пени и штрафа на общую сумму почти в 21 млн рублей. В связи с неисполнением требований налогового органа, операции по расчетным счетам  птицефабрики были приостановлены и выставлены инкассовые поручения. Меж тем, зная это, исполняющий обязанности гендиректора в конце 2016 года заключил с физическим лицом договор денежного займа и осуществил выдачу ему из кассы более 15 миллионов рублей, не допустив взыскание денежных средств налоговым органом, сообщили в ведомстве.

Здесь также отметили, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.




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