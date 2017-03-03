В прокуратуре Автозаводского района рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении руководителей УК "Молния".

По версии следствия, с апреля по октябрь 2015 г. должностные лица компании не перечислили на счета "ТЕВИСа", с которым были заключены договоры на подачу тепла, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, поступившие от жителей деньги. В итоге ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Ранее свои претензии к «Молнии» предъявило ОАО "ТЭК".