В прокуратуре Автозаводского района рассказали, что уголовное дело возбуждено в отношении руководителей УК "Молния".
По версии следствия, с апреля по октябрь 2015 г. должностные лица компании не перечислили на счета "ТЕВИСа", с которым были заключены договоры на подачу тепла, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, поступившие от жителей деньги. В итоге ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Ранее свои претензии к «Молнии» предъявило ОАО "ТЭК".
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