Артур Игрушкин вызвал интерес общественности к своей персоне после того, как стало известно, что он заставлял своих сотрудников строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина. Постарались активисты народного фронта.

Ранее в ОНФ обратились работники самарского филиала «Почты России», которые рассказали, что в течение полутора лет – с 2016 по июль 2017 г. – в рабочее время и в выходные дни их привлекали к строительству загородного дома руководителя Артура Игрушкина. Работники «Почты России» производили сварочные, плотницкие и погрузо-разгрузочные работы, монтировали забор и др., представляли интересы своего начальника при решении вопросов землеустройства в администрации села Малая Царевщина, получении технических условий в ресурсоснабжающих организациях.

Как сообщил член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин, особо возмутил активистов Народного фронта тот факт, что «роскошный дом строился буквально в 20 шагах от полуразрушенного здания отделения почты». К тому же некоторые работники тратили свои средства на покупку стройматериалов, но до сих пор не получили компенсацию, доходящую до 100 тыс. руб.

Позицию общественности по данному вопросу высказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта: «Мы надеемся, что будет проведена комплексная служебная проверка информации по всем перечисленным сотрудниками фактам и результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. И главное, разбирательство должно проходить открыто, прозрачно, с участием общественности».

Антон Гетта также выразил уверенность, что активисты ОНФ готовы оказать необходимое содействие представителям аппарата управления «Почты России», прокуратуры, чтобы обеспечить максимально объективную картину сложившейся ситуации в самарском филиале предприятия.

«Буквально в тот же день, когда активисты ОНФ публично обратились к генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову с предложением дать оценку деятельности подчиненного в регионе, мы получили официальный комментарий о начале внеплановой комплексной проверки фактов, указанных в обращении сотрудников, группой ответственных специалистов под руководством начальника департамента внутреннего контроля Наталии Хмыловой.

Такое оперативное реагирование на призывы активистов Народного фронта вселяет надежду, что как сам ход дополнительного расследования, так и его итоги будут доведены до сведения общественности», – уточнил член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

Представитель аппарата управления «Почты России» сообщил, что региональный руководитель отстранен от исполнения обязанностей на время внеплановой комплексной служебной проверки.

«Уже сегодня почтовики планируют направить в Самару специалистов для дополнительного расследования. Прокуратура также подключилась к проверке информации. А поскольку ситуация получила большой общественный резонанс в средствах массовой информации, мы надеемся, что и результаты проверок тоже будут представлены широкой общественности», – подчеркнул Вадим Нуждин.