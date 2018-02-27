Как рассказали в полиции региона, он подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных пуско-наладочных работах в строящемся доме. Речь шла о вводе в эксплуатацию лифта в доме на улице Л. Толстого.

Подозреваемый подписал акты приемки, а также справки о стоимости работ и затрат, согласно которым администрация города выплатила подрядчику более 700 000 рублей. В СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело. Руководителю грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.