Как рассказали в полиции региона, он подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных пуско-наладочных работах в строящемся доме. Речь шла о вводе в эксплуатацию лифта в доме на улице Л. Толстого.
Подозреваемый подписал акты приемки, а также справки о стоимости работ и затрат, согласно которым администрация города выплатила подрядчику более 700 000 рублей. В СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело. Руководителю грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
С 1 марта в салонах официальных дилеров появятся седаны LADA Granta City.
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