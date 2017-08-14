Газета The Sunday Times порекомендовала рожденным в 80-е забыть о выходе на пенсию. Современная экономическая ситуация потребует продолжать работать в старости.

По данным британского издания, перед поколением Y стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы». Они затрудняют накопление пенсионного капитала.

Миллениалы – рожденные с 1985 по 2000 годы - первая группа после Второй мировой войны, которая не будет получать больший доход, чем их предшественники в том же возрасте.