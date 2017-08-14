Газета The Sunday Times порекомендовала рожденным в 80-е забыть о выходе на пенсию. Современная экономическая ситуация потребует продолжать работать в старости.
По данным британского издания, перед поколением Y стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы». Они затрудняют накопление пенсионного капитала.
Миллениалы – рожденные с 1985 по 2000 годы - первая группа после Второй мировой войны, которая не будет получать больший доход, чем их предшественники в том же возрасте.
Источник НСН
Появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня...
Подробности трагического ДТП продолжают поступать из ГИБДД...
Статистику приводит Самарский СПИД-центр...
Прием заявок уже открыт...
26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару»...
Анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о...
Продюсером фильма выступит сам американский актёр...