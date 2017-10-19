Выступая на Фестивале молодежи и студентов, министр отметил, что наука сейчас работает, в том числе над задачей передачи энергии на большие расстояния. По словам Новака уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, и Wi-Fi.
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