слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 апреля 2018
10:39:05

Ровно два месяца остается до открытия в Тольятти Детского фестиваля гандбола

В 17-й раз пройдет он в нашем городе со 2 по 8 июня. В настоящий момент в оргкомитете зафиксированы заявки от 36 команд из четырнадцати городов. В этом списке Королёв, Челябинск, Новокузнецк, Москва, Майкоп, Наро-Фоминск (Московская обл.), Санкт-Петербург, Харабали (Астраханская обл.), Екатеринбург, Тюмень, Талдом (Московская обл.), Урай (ХМАО), Долгопрудный (Московская обл.), Новочеркасск (Ростовская обл.).

Прошлогодний фестиваль побил свой собственный рекорд массовости. В нем участвовали 152 команды из 53 городов России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Церемония открытия нынешнего молодежного форума пройдет во Дворце спорта «Волгарь» 3 июня, ее начало в 19.00.

Перед этим, в 17.00, стартует традиционное карнавальное шествие участников популярного спортивного праздника по улицам Автозаводского района. Заявочная кампания XVII Детского фестиваля гандбола продлится до 15 мая.

Фото: tgl-sport.ru




Последние новости Тольятти

02 апреля
12:51
Первый беспилотник "Почты России" разбился вскоре после запуска

Это случилось в Бурятии

02 апреля
12:12
Последствия снегопада в Тольятти будут устранены до конца дня

Об этом рассказали в администрации

02 апреля
12:11
В Тольятти ищут свидетелей аварии, в которой пострадал пешеход

Накануне ночью неизвестная машина сбила молодую женщину

02 апреля
11:39
Пенсионеров Тольятти бесплатно учат компьютерной грамотности

В городе проходят курсы  на безвозмездной основе на базе двух учреждений

02 апреля
10:45
В Самарской области в ДТП погибли водитель скорой помощи и его пассажир

Авария произошла сегодня утром в Хворостянском районе

02 апреля
10:22
«Ночной патруль Тольятти» помог задержать пьяную автоледи

28-летняя дама привлекла внимание активистов своим неадекватным поведением на дороге.

02 апреля
10:12
В Тольятти задержан лишенный прав нетрезвый водитель

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+