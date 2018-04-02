В 17-й раз пройдет он в нашем городе со 2 по 8 июня. В настоящий момент в оргкомитете зафиксированы заявки от 36 команд из четырнадцати городов. В этом списке Королёв, Челябинск, Новокузнецк, Москва, Майкоп, Наро-Фоминск (Московская обл.), Санкт-Петербург, Харабали (Астраханская обл.), Екатеринбург, Тюмень, Талдом (Московская обл.), Урай (ХМАО), Долгопрудный (Московская обл.), Новочеркасск (Ростовская обл.).

Прошлогодний фестиваль побил свой собственный рекорд массовости. В нем участвовали 152 команды из 53 городов России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Церемония открытия нынешнего молодежного форума пройдет во Дворце спорта «Волгарь» 3 июня, ее начало в 19.00.

Перед этим, в 17.00, стартует традиционное карнавальное шествие участников популярного спортивного праздника по улицам Автозаводского района. Заявочная кампания XVII Детского фестиваля гандбола продлится до 15 мая.

Фото: tgl-sport.ru