Рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства после взрыва на Манхэттене. Представители агентства подчеркнули, что следят за развитием событий и контактируют с ситуационно-кризисным центром МИД РФ.
Инцидент произошел в подземном переходе рядом со станцией метро Таймс-сквер 11 декабря в 7:20 по местному времени. По предварительным данным полиции, взрыв совершил 27-летний Акайед Улла, на теле которого была закреплена самодельная бомба.
Подозреваемый пострадал при взрыве, сейчас он находится в больнице. Кроме того, ранения получили еще три человека, которые находились неподалеку.
Источник Известия
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