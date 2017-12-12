Рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства после взрыва на Манхэттене. Представители агентства подчеркнули, что следят за развитием событий и контактируют с ситуационно-кризисным центром МИД РФ.

Инцидент произошел в подземном переходе рядом со станцией метро Таймс-сквер 11 декабря в 7:20 по местному времени. По предварительным данным полиции, взрыв совершил 27-летний Акайед Улла, на теле которого была закреплена самодельная бомба.

Подозреваемый пострадал при взрыве, сейчас он находится в больнице. Кроме того, ранения получили еще три человека, которые находились неподалеку.