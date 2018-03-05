Она продлится всего три дня — с понедельника по среду.

Затем в связи с Международным женским днем у россияне будет четыре выходных дня подряд — с четверга по воскресенье включительно.

В среду, как в предпраздничный день, длительность рабочего дня будет сокращена на один час, отметили в ведомстве.