Она продлится всего три дня — с понедельника по среду.
Затем в связи с Международным женским днем у россияне будет четыре выходных дня подряд — с четверга по воскресенье включительно.
В среду, как в предпраздничный день, длительность рабочего дня будет сокращена на один час, отметили в ведомстве.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные