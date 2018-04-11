В результате сделки российский автопроизводитель получит активы, очищенные от долгов, на указанную сумму. Взамен СП Ростеха и Renault увеличило долю в российском автопроизводителе. Было 64,6%, станет 83,5%. Завершение сделки планируется в октябре 2018 года. Об этом рассказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
По его словам, меры, принятые совместно с Renault, призваны помочь обновлению тольяттинского автопроизводителя. Фактически более 100 млрд рублей инвестировано в развитие компании и бренда Lada.
«Сегодня вы видите, как меняется модельный ряд завода, ощутимо меняется качество его активов. На выходе мы намерены получить промышленного лидера в полном смысле слова - крепкое конкурентоспособное производство с востребованной продукцией», - отметил глава Чемезов.
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