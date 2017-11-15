Такой прогноз делает администрация Тольятти с учётом инвестиционных программ поставщиков, пишет «День города ». По данным издания, в конце года традиционно регулирующий орган — сейчас это минэнерго — утверждает тарифы для поставщиков коммунальных услуг.

Как следует из прогноза, за ближайшие 3 года тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение вырастут на 12%. Они будут установлены методом индексации. Снижение тарифов ожидается на природный газ, а вот на электроэнергию регулируемые тарифы и рыночные цены для всех категорий потребителей повысятся.

Глава Тольятти Сергей Анташев отметил, что инвестиционные программы поставщиков коммунальных услуг в городском округе согласованы с администрацией, и выше 4-процентного роста тарифов в год быть не должно.