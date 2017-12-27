Тенденция зафиксирована в ряде регионов страны, особенно тяжелое положение у одиноких пенсионеров и семей с детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономических и политических реформ.

Авторы аналитического материала отмечают, что на самые необходимые расходы граждан уходит значительная часть доходов, а в некоторых населенных пунктах — более половины бюджета.

Большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, Владимир Путин накануне назвал главной нерешённой проблемой России.