Тенденция зафиксирована в ряде регионов страны, особенно тяжелое положение у одиноких пенсионеров и семей с детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономических и политических реформ.
Авторы аналитического материала отмечают, что на самые необходимые расходы граждан уходит значительная часть доходов, а в некоторых населенных пунктах — более половины бюджета.
Большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, Владимир Путин накануне назвал главной нерешённой проблемой России.
Источник РИА Новости
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