слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
28 мая 2018
13:53:43

Рост акцизов на алкоголь и табачную продукцию хотят сделать ежегодным

Это новая инициатива Минздрава. По мнению представителей ведомства, правительству стоит изменить принципы налогообложения этой продукции. Минздрав предлагает повышать акцизы на крепкий алкоголь на 10%, а на сигареты – на 20% каждый год.

Но идея  пока не встретила поддержки в кабмине. Ожидается, что представители министерств постараются решить эти разногласия к концу года, после чего будет принято окончательное решение.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

28 мая
12:58
Alliance Rostec Auto B.V. может консолидировать до 100% акций АВТОВАЗа

Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов

28 мая
12:34
В Тольятти в ближайшее время может появиться скульптура пограничника с собакой

Об этом сообщили в региональном правительстве

28 мая
12:29
Национальный парк «Самарская Лука» приглашает тольяттинцев на велосипедные маршруты

Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей

28 мая
11:37
С тольяттинского полуострова Копылово вывезли порядка 4 тонн отходов

Но кучи мусора вырастают как из-под земли

28 мая
11:16
В Тольятти были ранены пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП

Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.

28 мая
10:56
Тольяттинский департамент финансов не зря «ест свой хлеб»

Об этом говорят в городской администрации

28 мая
10:51
В Тольятти ребенок пострадал на пешеходном переходе

Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+