Это новая инициатива Минздрава. По мнению представителей ведомства, правительству стоит изменить принципы налогообложения этой продукции. Минздрав предлагает повышать акцизы на крепкий алкоголь на 10%, а на сигареты – на 20% каждый год.
Но идея пока не встретила поддержки в кабмине. Ожидается, что представители министерств постараются решить эти разногласия к концу года, после чего будет принято окончательное решение.
Источник Известия
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