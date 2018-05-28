Это новая инициатива Минздрава. По мнению представителей ведомства, правительству стоит изменить принципы налогообложения этой продукции. Минздрав предлагает повышать акцизы на крепкий алкоголь на 10%, а на сигареты – на 20% каждый год.

Но идея пока не встретила поддержки в кабмине. Ожидается, что представители министерств постараются решить эти разногласия к концу года, после чего будет принято окончательное решение.