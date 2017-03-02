Среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2016 году составила 115,7 тыс. рублей, что на 4,0% больше, чем в 2015 году, говорится в материалах ведомства.

Лидером по итогам года, несмотря на снижение на 1,4%, был аппарат правительства: его сотрудники получали в среднем 228,5 тыс. рублей в месяц. На втором месте администрация президента, там средний показатель по зарплате немного вырос - на 0,7%, до 218,6 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнула Счетная палата РФ со средним уровнем в 180,7 тыс. рублей (падение на 3,7%).

В Совете Федерации средняя зарплата госслужащих равнялась 176,1 тыс. рублей (рост на 1,3%), в Госдуме - 154,8 тыс. рублей (рост на 13%), в Конституционном суде - 136,2 тыс. рублей (рост на 10,4%).

Среди органов исполнительной власти лидером по зарплате является МИД РФ - 147,2 тыс. рублей (снижение на 0,7%). Далее следует Минфин - 140,1 тыс. рублей (рост на 7,0%), МЧС - 137,9 тыс. рублей (рост на 33,9%), Федеральное казначейство - 120,3 тыс. рублей (снижение на 27,5%), управление делами президента РФ - 117,9 тыс. рублей (рост на 5,9%), ФНС - 117,8 тыс. рублей (рост на 6,3%).

Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых составляла 53,9 тыс. рублей (снижение на 23,6%).