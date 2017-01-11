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11 января 2017
08:43:20

Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали в прошлом году

В лидерах оказалось сливочное масло. В течение года цены на него подскочили на 20,5%, в то время как остальные молочные продукты подорожали примерно на 9,5%. Также в прошло году сильно возросли цены на рыбу - на 8,6%, крупы и алкогольные напитки - по 6,5% и хлеб - 6%.

Средняя стоимость минимального продуктового набора за год выросла на 3,5%, достигнув отметки в 3 тысячи 700 рублей. Однако рост цен оказался ниже уровня инфляции. Слабее всего он сказался на овощах и фруктах. В цене упали также сахарный песок и яйца.

Источник Маяк




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