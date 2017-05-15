Росстандарт с этого дня запускает пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам - ГОСТам.
Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать определённым требованиям.
Производители, успешно прошедшие испытания, попадут в специальный реестр Росстандарта. Они получат право наносить на свою продукцию специальную маркировку - знак Национальной системы стандартизации.
Если же продукция не будет соответствовать заявленным стандартам качества, производителя привлекут к ответственности за введение потребителя в заблуждение.
Источник Маяк
Сформирован перечень участков...
Дневной фон температуры воздуха будет в пределах 11-18°...
Купальный сезон планируется открыть 10 июня...
Но для этого придется ехать в Самару...
Будут задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб...
56-летнему мужчине оторвало ногу в районе колена...
На фестивале «Рыба моя» будут использовать только экопосуду...