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19 февраля 2017
08:49:32

Россию в этом году ожидает экономический рост до 2%

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса, передает РИА Новости

Греф отметил, что в этом году ожидает экономический рост  от 1 до 2%, однако признал, что сейчас, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. 

В январе глава Минфина  Антон Силуанов заявил, что экономика России излечилась от голландской болезни, когда она  была не диверсифицирована, а бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары.

 




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Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев

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