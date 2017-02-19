Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса, передает РИА Новости .

Греф отметил, что в этом году ожидает экономический рост от 1 до 2%, однако признал, что сейчас, говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию.

В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России излечилась от голландской болезни, когда она была не диверсифицирована, а бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары.