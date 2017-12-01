Экипировку сборной России раскритиковал депутат Михаил Дегтярёв, «Новая олимпийская форма, по крайней мере, визуально вызывает недоумение. Может быть, она очень практичная и удобная, но внешний вид создаёт впечатление недоделанности», — сказал Дегтярёв. Парламентарий добавил, что он ожидал большего от дизайнера Анастасии Задориной.
А пользователи социальных сетей и вовсе не стеснялись в выражениях, высказывая свое недовольство по поводу одежды спортсменов. Премьерный показ новой олимпийской формы состоялся в Москве в среду. Пригодится ли она олимпийцам, станет известно 5 декабря. В этот день исполком МОК должен принять решение по поводу допуска нашей команды к Олимпийским Играм в Пхенчхане.
Источник Говорит Москва
Спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» будут готовиться к очередным соревнованиям в Подмосковье
Учёные из ТГУ при участии японских коллег Университета Кумамото в ближайшие два года будут заниматься созданием биомедицинских сплавов
Она произошла неделю назад, в прошлую пятницу, 23 ноября, у дома №72 по ул. Матросова
Напомним, его поймали на судоремонтном заводе
В понедельник, 4 декабря, коммунист Максим Гусейнов проведет совещание с руководством оператора
При этом существенного понижения температуры воздуха не произойдет
На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей