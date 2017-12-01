Экипировку сборной России раскритиковал депутат Михаил Дегтярёв, «Новая олимпийская форма, по крайней мере, визуально вызывает недоумение. Может быть, она очень практичная и удобная, но внешний вид создаёт впечатление недоделанности», — сказал Дегтярёв. Парламентарий добавил, что он ожидал большего от дизайнера Анастасии Задориной.

А пользователи социальных сетей и вовсе не стеснялись в выражениях, высказывая свое недовольство по поводу одежды спортсменов. Премьерный показ новой олимпийской формы состоялся в Москве в среду. Пригодится ли она олимпийцам, станет известно 5 декабря. В этот день исполком МОК должен принять решение по поводу допуска нашей команды к Олимпийским Играм в Пхенчхане.