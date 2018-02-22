Телефоны получили офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад. Аппараты выдали командирам с допуском к информации «особой важности» — высшей категории секретности, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Речь идёт о телефоне М-663С «Атлас».

Аппаратная часть и операционная система устройства полностью разработаны в России. Гаджет может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций через гражданские сотовые сети, в том числе, из-за границы.

Устройство имеет металлопластиковый корпус и противоударную накладку, работает в условиях экстремальных температур и даже под водой. Там есть цветной дисплей с сапфировым стеклом и MP3-плеер. Мобильники собираются вручную, их выпуск строго ограничен.