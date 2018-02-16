Как стало известно “Ъ”, Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений).

Вместо смартфонов всем военнослужащим — в том числе руководящих звеньев — предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком.

Таким образом руководство ведомства решило бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать с 1 марта.