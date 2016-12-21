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21 декабря 2016
13:26:18

Российским пенсионерам могут предоставить льготы на путешествия

Как передает телеканал "Москва 24", в Ростуризме разрабатывают программу, которая будет стимулировать пожилых людей к поездкам по стране. Об этом рассказал глава ведомства Олег Сафонов.

Согласно предложению, пенсионеры могли бы ездить на отдых в низкий сезон, когда загрузка гостиниц и транспорта серьезно сокращается. Речь может идти о льготных турах, в том числе на оздоровительные курорты.




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