Это инициатива Следственного комитета России. Там представили статистику, в соответствии с которой за последние годы в стране резко увеличилось число подростковых суицидов. При этом во многих случаях у юных пользователей сети находили определенную общую символику. Следователи считают, что опасные идеи распространяются через тематические интернет-сообщества.
Кроме того, отмечается, что негативное влияние на статистику суицидов оказывают еще и СМИ, которые публикуют материалы на эту тему. Решить эту проблему СКР предлагает путем введения усовершенствованной системы регистрации во всех соцсетях, которая должна осуществляться исключительно через портал госуслуг.
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