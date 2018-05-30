Это инициатива Следственного комитета России. Там представили статистику, в соответствии с которой за последние годы в стране резко увеличилось число подростковых суицидов. При этом во многих случаях у юных пользователей сети находили определенную общую символику. Следователи считают, что опасные идеи распространяются через тематические интернет-сообщества.

Кроме того, отмечается, что негативное влияние на статистику суицидов оказывают еще и СМИ, которые публикуют материалы на эту тему. Решить эту проблему СКР предлагает путем введения усовершенствованной системы регистрации во всех соцсетях, которая должна осуществляться исключительно через портал госуслуг.