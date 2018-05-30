слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
30 мая 2018
09:52:20

Российский сегмент интернета предложили лишить анонимности

Это инициатива  Следственного комитета России. Там представили статистику, в соответствии с которой за последние годы в стране резко увеличилось число подростковых суицидов. При этом во многих случаях у юных  пользователей сети находили определенную общую символику. Следователи считают, что опасные идеи распространяются через тематические интернет-сообщества.

Кроме того, отмечается, что негативное влияние на статистику суицидов оказывают еще и СМИ, которые публикуют материалы на эту тему. Решить эту проблему СКР предлагает путем введения усовершенствованной системы регистрации во всех соцсетях, которая должна осуществляться исключительно через портал госуслуг.




Последние новости Тольятти

30 мая
13:57
В России могут вырасти цены на интернет

Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой»

30 мая
12:20
Процедура назначения выборов губернатора Самарской области пройдёт 8 июня

Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание

30 мая
12:11
В Самаре начинается суд над врачом, по вине которого в больнице погиб ребенок

Обвиняемый – анестезиолог-реаниматолог частной стоматологической клиники ООО «Практик-Самара»

30 мая
11:48
В Самарской области сегодня действует штормовое предупреждение

Его объявили в МЧС губернии

30 мая
11:30
В Тольятти пройдет автокросс в честь Дня рождения города

Спортивное  мероприятие в состоится на легендарном автодроме КВЦ

30 мая
11:26
Этим летом случится масштабное астрономическое явление

Полное затмение Луны произойдёт в ночь на 28 июля

30 мая
10:46
В Самарской области мотоциклист врезался в легковушку

Это случилось накануне  на трассе М-5 недалеко от села Переволоки. (ФОТО)


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+