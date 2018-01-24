Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Решение связано с тем, что российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, а не под флагом нашей страны.
Между тем, издание «Спорт-Экспресс» обращает внимание на то, что проконтролировать соблюдение запрета будет сложно, прежде всего, с технической точки зрения – невозможно проверить каждого болельщика, который направляется на трибуны.
Издание заключает, что, скорее всего, Олимпийский комитет России попросят воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды. Например, запретят массово раздавать фанатам российские триколоры.
Источник Эхо Москвы
По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников ...
Авария произошла накануне на Автозаводском шоссе
Глава города Сергей Анташев поручил департаменту городского хозяйства и правовому департаменту разобраться с этим вопросом
ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД
Крупнейшие банки завершат процесс переоборудования терминалов процесс уже в январе–феврале
Записаться на прием можно в администрации Тольятти
Он стартует сегодня в Ижевске