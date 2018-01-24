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24 января 2018
09:16:47

Российский флаг на Играх в Пхенчхане нельзя будет развернуть даже на трибуне

Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Решение связано с тем, что российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, а не под флагом нашей страны.

Между тем, издание «Спорт-Экспресс» обращает внимание на то, что проконтролировать соблюдение запрета будет сложно, прежде всего, с технической точки зрения – невозможно проверить каждого болельщика, который направляется на трибуны.

Издание заключает, что, скорее всего, Олимпийский комитет России попросят воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды. Например, запретят массово раздавать фанатам российские триколоры.

Источник Эхо Москвы




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