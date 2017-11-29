Как заявили в пресс-службе Роскачества, в настоящий момент уже идет подготовительная работа. Вопрос качества автомобильного топлива – одна из общественно значимых проблем, поэтому ведомство первым заключило соглашение с Росстандартом об исследовании бензина. Э

то позволит потребителю понять, насколько некачественный продукт на той или иной заправке, а в отношении нарушителей начнут принимать административные меры. По словам министра Российский Федерации Михаила Абызова, на каждой АЗС появятся соответствующие сертификаты, подтверждающие происхождение топлива.

А в идеале автолюбитель сможет пользоваться специальным приложением, где сможет получить всю необходимую информацию по исследованию качества бензина.