Как заявили в пресс-службе Роскачества, в настоящий момент уже идет подготовительная работа. Вопрос качества автомобильного топлива – одна из общественно значимых проблем, поэтому ведомство первым заключило соглашение с Росстандартом об исследовании бензина. Э
то позволит потребителю понять, насколько некачественный продукт на той или иной заправке, а в отношении нарушителей начнут принимать административные меры. По словам министра Российский Федерации Михаила Абызова, на каждой АЗС появятся соответствующие сертификаты, подтверждающие происхождение топлива.
А в идеале автолюбитель сможет пользоваться специальным приложением, где сможет получить всю необходимую информацию по исследованию качества бензина.
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