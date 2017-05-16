Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая. В этом году одновременно с другими городами России на тольяттинскую трассу выйдут более тысячи любителей этого вида спорта.

Соревнования пройдут в районе лыжной базы по ул. Маршала Жукова, 49. Во время проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта с 9:00 до 16:00 по ул. Патрульной на участке дороги от ул. Жукова до первого проезда после санатория «Прилесье».

Программа соревнований:

8:30-11:00 – регистрация участников;

11:00-11:45 – распределение участников по стартовым командам;

11:45-12:00 – официальная церемония открытия;

12:00-13:30 – соревнования;

13:30-14:30 – церемония награждения победителей и призеров;

14:30-15:00 – официальная церемония закрытия.

Контактная информация: 57-00-53, оргкомитет.

Дополнительная информация размещена на сайте http://tgl-sport.ru и http://orgeo.ru/event/4494.