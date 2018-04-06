Новый статус оформлен официально – руководители российской компании и ФИФА подписали документ. «РЖД» является организатором транспортного обслуживания матчей мундиаля. Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 дополнительных поездов, которые 14 июня по 15 июля будут курсировать между городами-организаторами.

Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами. В комплекте также и вагон-ресторан. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка», скоростные поезда «Стриж». Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 поездов и свыше тысячи вагонов.

На сегодняшний день уже забронировано более 200 тысяч билетов, что составляет почти 50% от общего числа мест. Напомним, бронирование осуществляется на сайте tickets.transport2018.com. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018™ и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Гостей Чемпионата мира по футболу-2018™ будут обслуживать 31 вокзальный комплекс ОАО «РЖД» в 11 городах. Компания в настоящее время завершает модернизацию задействованных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности на объектах инфраструктуры. Программа включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения.